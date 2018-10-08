На Казанской набережной и площади Победы в Туле высадили более 10 тысяч луковиц крокуса

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-08T16:50:49+03:00

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Сегодня, 8 октября, на Казанской набережной и площади Победы высадили более десяти тысяч луковиц крокуса.

Помимо этого, с 10 октября начнутся работы по посадке саженцев деревьев и кустарников. До 15 ноября планируется высадить порядка шестисот саженцев деревьев и более пяти тысяч кустарников.

Посадочный ассортимент включает в себя: липы, остролистные клены, клены Друммонди, сосны, туи, рябины, дерены, пузыреплодники, гортензии, барбарисы, спиреи и др.

Кроме того, будут создаваться отдельные композиции из деревьев, кустарников, цветов. Все саженцы выращены на территории Тульской области.

Также проводятся и осенние уходные работы – обрезка, рыхление, прополка, удобрение.