Тульских волонтеров приглашают принять участие в Форуме «Ока»

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-08T16:17:50+03:00

Он пройдет с 26 по 28 октября на территории РУТБ «ОКА» в Алексине

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К участию в образовательном форуме приглашаются волонтеры, имеющие социальные проекты в сфере добровольчества.

Основная цель форума - развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) движения, а также обмен опытом и внедрение добровольческих (волонтерских) практик на территории ЦФО, в том числе в Тульской области.

В течение трех дней участников форума ждет насыщенная образовательная программа: лекции, практические семинары и тренинги, фабрика проектов, направленная на доработку имеющихся у молодых людей социальных проектов и выявление лучших практик.

Кроме 130 волонтеров в форуме примут участие спикеры федерального уровня и почетные гости.

За более подробной информацией о волонтерском образовательном Форуме «Ока» можно обратиться на сайт «АИС Молодежь России» и в официальную группу Форума «ВКонтакте».