Около подъезда многоэтажки в Суворове нашли труп 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-08T16:03:39+03:00

Обвиняемый в его убийстве заключен под стражу

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, утром 6 октября 2018 года неподалеку от подъезда № 1 дома № 2а по улице Ленинского Юбилея города Суворова один из местных жителей нашел тело 18-летнего молодого человека с колото-резаной раной.

В качестве подозреваемого в убийстве был задержан 26-летний мужчина. Ему уже предъявлено обвинение.

На основании ходатайства, подготовленного следователем, обвиняемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.