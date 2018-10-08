2018-10-08T15:59:07+03:00
Общество

Количество жалоб туляков на отсутствие тепла снижается

Об этом сообщил мэр города Тулы Юрий Цкипури
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 8 октября тепло от 179 котельных (100%) поступает во все учреждения социальной сферы в Туле, среди которых: 110 школ, 158 детских садов, а также 36 объектов здравоохранения. Также отопление пущено во все 3 056 многоквартирных домов.

Второй этап заключается в процедуре регулировки внутренних систем центрального отопления в МКД и социально-значимых объектах. Этот процесс ­– ответственность управляющих компаний.

Все мероприятия по регулировке должны быть проведены в 10-дневный срок, до 15 октября.

В Туле работают телефоны горячих линий, по которым можно выяснить вопросы, касающиеся температурного режима.

Анализ звонков показал, что за период с 24 сентября по 8 октября поступило 4083 обращения. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 5193 жалоб.

- Снижение количества звонков свидетельствует о плановой работе по пуску тепла. Между тем, некоторые управляющие компании несвоевременно реагируют на заявки туляков о проблемах с теплоснабжением, ­ - комментирует Глава Тулы Юрий Цкипури. - Отопительный сезон в Туле находится под постоянным контролем соответствующих надзорных органов и органов власти. Будет проведен мониторинг работы управляющих компаний и к нарушителям применены административные меры наказания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тульской области подписал Указ об изменениях в составе правительства
Заместитель главного судебного пристава Тульской области проведет прием граждан в Ленинском
На Казанской набережной и площади Победы в Туле высадили более 10 тысяч луковиц крокуса
Тульских волонтеров приглашают принять участие в Форуме «Ока»
Около подъезда многоэтажки в Суворове нашли труп 18-летнего парня
11 октября тулякам предлагают измерить уровень внутриглазного давления
В Туле ликвидировали пять несанкционированных свалок
Для туляков проведут бесплатную экспресс-проверку свертываемости крови
В Щекинском районе пройдет акция «Остановим инфаркты и инсульты вместе!»
Алексей Дюмин передал региональному УФСБ новое обмундирование и спецсредства
В лесу под Тулой нашли авиационную бомбу
Для работы зимой в Туле переоборудовали 11 машин коммунальщиков
В Тульской области «Ягуар» въехал в «ВАЗ 21043»: есть пострадавшие
В Тульской области водитель иномарки насмерть сбил 63-летнюю женщину
В Тульской области водитель погиб под колесами собственного «Камаза»
Подозреваемый в убийстве жителя Новомосковска заключен под стражу
В Тульской области на трассе «Каспий» в ДТП пострадал 11-летний мальчик
В Тулу приезжает "Принцесса в ослиной шкуре"
Житель Тульской области украл барсетку из продуктовой тележки покупателя
За неделю в Туле произошло 176 ДТП
Тепло поступает во все многоквартирные дома Тулы с центральным отоплением
Cезон активности клещей на территории Тульской области закончился
Тульская область поделилась опытом по уходу за пожилыми людьми и инвалидами
В Тульской области полыхающие сараи тушили 13 пожарных
В Тульской области шесть человек тушили горящую дачу
АО «ТНС энерго Тула» отметило добросовестных партнеров из числа водоснабжающих предприятий
В Тульской области рано утром полыхала многоэтажка