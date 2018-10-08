Количество жалоб туляков на отсутствие тепла снижается
По состоянию на 8 октября тепло от 179 котельных (100%) поступает во все учреждения социальной сферы в Туле, среди которых: 110 школ, 158 детских садов, а также 36 объектов здравоохранения. Также отопление пущено во все 3 056 многоквартирных домов.
Второй этап заключается в процедуре регулировки внутренних систем центрального отопления в МКД и социально-значимых объектах. Этот процесс – ответственность управляющих компаний.
Все мероприятия по регулировке должны быть проведены в 10-дневный срок, до 15 октября.
В Туле работают телефоны горячих линий, по которым можно выяснить вопросы, касающиеся температурного режима.
Анализ звонков показал, что за период с 24 сентября по 8 октября поступило 4083 обращения. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 5193 жалоб.
- Снижение количества звонков свидетельствует о плановой работе по пуску тепла. Между тем, некоторые управляющие компании несвоевременно реагируют на заявки туляков о проблемах с теплоснабжением, - комментирует Глава Тулы Юрий Цкипури. - Отопительный сезон в Туле находится под постоянным контролем соответствующих надзорных органов и органов власти. Будет проведен мониторинг работы управляющих компаний и к нарушителям применены административные меры наказания.