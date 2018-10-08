Количество жалоб туляков на отсутствие тепла снижается

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-08T15:59:07+03:00

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По состоянию на 8 октября тепло от 179 котельных (100%) поступает во все учреждения социальной сферы в Туле, среди которых: 110 школ, 158 детских садов, а также 36 объектов здравоохранения. Также отопление пущено во все 3 056 многоквартирных домов.

Второй этап заключается в процедуре регулировки внутренних систем центрального отопления в МКД и социально-значимых объектах. Этот процесс ­– ответственность управляющих компаний.

Все мероприятия по регулировке должны быть проведены в 10-дневный срок, до 15 октября.

В Туле работают телефоны горячих линий, по которым можно выяснить вопросы, касающиеся температурного режима.

Анализ звонков показал, что за период с 24 сентября по 8 октября поступило 4083 обращения. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 5193 жалоб.

- Снижение количества звонков свидетельствует о плановой работе по пуску тепла. Между тем, некоторые управляющие компании несвоевременно реагируют на заявки туляков о проблемах с теплоснабжением, ­ - комментирует Глава Тулы Юрий Цкипури. - Отопительный сезон в Туле находится под постоянным контролем соответствующих надзорных органов и органов власти. Будет проведен мониторинг работы управляющих компаний и к нарушителям применены административные меры наказания.