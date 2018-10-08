11 октября тулякам предлагают измерить уровень внутриглазного давления

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-08T15:39:28+03:00

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Ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения.

В 2018 году он будет отмечаться 11 октября. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) эта дата призвана напомнить мировому сообществу о существующей проблеме слепоты и нарушений зрения, имеющих глобальные масштабы распространения.

В рамках Всемирного дня зрения 15 октября с 9:00 до 13:00 жители города Тулы смогут посетить Центр здоровья ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина» по адресу: г. Тула, ул. Смидович, д.12 (поликлиника для взрослых №2 - 3 этаж), где помимо комплексного обследования по определению основных параметров деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, можно будет проверить свое зрение, измерить уровень внутриглазного давления и получить квалифицированные консультации врача-офтальмолога и врача-терапевта.