В Туле ликвидировали пять несанкционированных свалок

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-08T14:46:47+03:00

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В ходе рейдов инспекторами УАТН в Туле были проведены контрольные мероприятия по 127 улицам. На предмет уборки придомовых территорий обследовано 240 объектов. Выявлено 11 нарушений в части неисполнения правил благоустройства.

Кроме того, выявлено пять несанкционированных свалок. По всем направлены требования. 2 - на контроле.

В ходе проверки 150 хозяйствующих субъектов по уборке прилегающих территорий выявлено 1 нарушение.

Продолжаются проверки строительных площадок, в том числе по организации пунктов помывки колес грузового транспорта, чтобы машины не вывозили грязь на проезжую часть. Срок исполнения требований составляет 5 суток.

В ходе рейдов УАТН на минувшей неделе обследовано 194 контейнерных площадки. По 27 из них выявлены нарушения содержания. По всем нарушениям направлены требования по их устранению. 24 требования выполнены в срок. Составлено 3 протокола.

По автоматизированной системе «Cвалки» поступило 79 обращений на неубранные контейнерные площадки. Из них 62 закрыты, 27 - на контроле.

В сфере контроля по платному парковочному пространству вынесено 424 постановления на сумму 1млн 60 тыс рублей. Взысканы штрафы на 689000 рублей.