Для туляков проведут бесплатную экспресс-проверку свертываемости крови

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-08T14:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная социальная акция «День МНО», в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО).

Акция «День МНО» состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Туле.

Пройти экспресс-диагностику можно будет 13 октября с 10:00 до 15:00 в ГУЗ «Городская больница №13 г. Тулы» по адресу: ул. Веневское шоссе, д.1 (поликлиника, 1-й этаж).