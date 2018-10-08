В Щекинском районе пройдет акция «Остановим инфаркты и инсульты вместе!»

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-08T14:38:30+03:00

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13 октября 2018 года с 9:00 до 13:00 на базе поликлиники филиала № 4 ГУЗ «Щекинская районная больница» по адресу: Щекинский район, г. Советск, ул. Комсомольская, д.19, пройдет профилактическая акция для населения «Остановим инфаркты и инсульты вместе!».

В этот день в рамках акции желающие смогут пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов: кардиолога, невролога, онколога, уролога, эндокринолога, гинеколога, дерматолога. Также можно будет пройти осмотр полости рта и кожных покровов на выявление онкопатологии на ранней стадии, при наличии показаний - УЗИ органов брюшной полости, сдать анализ крови на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а женщинам - маммографию. Все желающие смогут привиться против гриппа.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участников акции.