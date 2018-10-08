Алексей Дюмин передал региональному УФСБ новое обмундирование и спецсредства

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-08T14:30:27+03:00

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8 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональное Управление ФСБ России. Глава региона побывал в историко-демонстрационном и актовом залах, а также пообщался с сотрудниками спецподразделений.

Кроме того, губернатор передал Управлению спецсредства и обмундирование.

- Надеюсь, что новые экипировка и спецсредства помогут вам в решении задач, стоящих перед подразделением, на благо нашего региона и страны, - отметил глава региона.