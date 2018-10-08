Алексей Дюмин передал региональному УФСБ новое обмундирование и спецсредства
.
Изменить размер текста:
8 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональное Управление ФСБ России. Глава региона побывал в историко-демонстрационном и актовом залах, а также пообщался с сотрудниками спецподразделений.
Кроме того, губернатор передал Управлению спецсредства и обмундирование.
- Надеюсь, что новые экипировка и спецсредства помогут вам в решении задач, стоящих перед подразделением, на благо нашего региона и страны, - отметил глава региона.