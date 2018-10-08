2018-10-08T14:09:28+03:00
Общество

Для работы зимой в Туле переоборудовали 11 машин коммунальщиков

Виктория ЯКУШИНА
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За минувшую неделю в Туле центре силами АО «Спецавтохозяйство» проводились работы по очистке проезжих частей дорог по 191 улице.

Производились работы по мойке проезжих частей дорог города КДМ.

Выполнены работы по сбору опавших листьев по 38 объектам.

Произведены работы по очистке мостов и путепроводов по 15 объектам, разворотных колец по 23 объектам.

Вывезено стихийных свалок общим объемом 3476 кубических метров.

Всего было задействовано 84 единицы техники и 127 человек.

За прошедшую неделю для работы в зимний период было переоборудовано 11 машин КДМ, из них 2 под реагенты и 9 под песко-соляную смесь.

Напомним, для обработки противоголеледным реагентом в плане значится 116 улиц города. Для этих целей на осенне-зимний период подготовлено песко-соляной смеси 60837 тонн, противоголеледного реагента - 10998 тонн.

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