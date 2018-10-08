В Тульской области «Ягуар» въехал в «ВАЗ 21043»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-08T13:57:20+03:00

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7 октября в 20.40 104 км дороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Белевский районе произошла авария.

49-летний мужчина на автомобиле «Ягуар», по предварительной информации, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ 21043».

В результате ДТП в районную больницу с различными травмами доставили водителя автомобиля «ВАЗ» и его пассажира, 17-летнего молодого человека, водителя «Ягуара» и его пассажира, 51-летнюю женщину.