В Тульской области «Ягуар» въехал в «ВАЗ 21043»: есть пострадавшие
По предварительной информации, водитель превысил скорость
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 октября в 20.40 104 км дороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Белевский районе произошла авария.
49-летний мужчина на автомобиле «Ягуар», по предварительной информации, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ 21043».
В результате ДТП в районную больницу с различными травмами доставили водителя автомобиля «ВАЗ» и его пассажира, 17-летнего молодого человека, водителя «Ягуара» и его пассажира, 51-летнюю женщину.