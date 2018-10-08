2018-10-08T14:15:19+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель иномарки насмерть сбил 63-летнюю женщину

Женщина двигалась по проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

6 октября в 19.50 на подъезде к поселку Сосновый Заокского района 47-летний мужчина на «Рено Сандеро», по предварительным данным, наехал на пешехода. 63-летняя женщина шла по проезжей части за пределами населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов. В результате ДТП пенсионерка скончалась от полученных травм.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тульской области подписал Указ об изменениях в составе правительства
Заместитель главного судебного пристава Тульской области проведет прием граждан в Ленинском
На Казанской набережной и площади Победы в Туле высадили более 10 тысяч луковиц крокуса
Тульских волонтеров приглашают принять участие в Форуме «Ока»
Около подъезда многоэтажки в Суворове нашли труп 18-летнего парня
Количество жалоб туляков на отсутствие тепла снижается
11 октября тулякам предлагают измерить уровень внутриглазного давления
В Туле ликвидировали пять несанкционированных свалок
Для туляков проведут бесплатную экспресс-проверку свертываемости крови
В Щекинском районе пройдет акция «Остановим инфаркты и инсульты вместе!»
Алексей Дюмин передал региональному УФСБ новое обмундирование и спецсредства
В лесу под Тулой нашли авиационную бомбу
Для работы зимой в Туле переоборудовали 11 машин коммунальщиков
В Тульской области «Ягуар» въехал в «ВАЗ 21043»: есть пострадавшие
В Тульской области водитель погиб под колесами собственного «Камаза»
Подозреваемый в убийстве жителя Новомосковска заключен под стражу
В Тульской области на трассе «Каспий» в ДТП пострадал 11-летний мальчик
В Тулу приезжает "Принцесса в ослиной шкуре"
Житель Тульской области украл барсетку из продуктовой тележки покупателя
За неделю в Туле произошло 176 ДТП
Тепло поступает во все многоквартирные дома Тулы с центральным отоплением
Cезон активности клещей на территории Тульской области закончился
Тульская область поделилась опытом по уходу за пожилыми людьми и инвалидами
В Тульской области полыхающие сараи тушили 13 пожарных
В Тульской области шесть человек тушили горящую дачу
АО «ТНС энерго Тула» отметило добросовестных партнеров из числа водоснабжающих предприятий
В Тульской области рано утром полыхала многоэтажка