В Тульской области водитель иномарки насмерть сбил 63-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-08T14:15:19+03:00

Женщина двигалась по проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов

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6 октября в 19.50 на подъезде к поселку Сосновый Заокского района 47-летний мужчина на «Рено Сандеро», по предварительным данным, наехал на пешехода. 63-летняя женщина шла по проезжей части за пределами населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов. В результате ДТП пенсионерка скончалась от полученных травм.