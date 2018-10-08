В Тульской области водитель иномарки насмерть сбил 63-летнюю женщину
Женщина двигалась по проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов
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6 октября в 19.50 на подъезде к поселку Сосновый Заокского района 47-летний мужчина на «Рено Сандеро», по предварительным данным, наехал на пешехода. 63-летняя женщина шла по проезжей части за пределами населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов. В результате ДТП пенсионерка скончалась от полученных травм.