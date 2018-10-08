В Тульской области водитель погиб под колесами собственного «Камаза»

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-08T14:32:33+03:00

Он не принял меры, исключающие самопроизвольное движение большегруза

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6 октября в 10.40 в карьере в трех км от деревни Беломестное Новомосковского района произошло ДТП.

По предварительной информации, 35-летний мужчина покинул кабину «Камаза». При этом он не принял меры, исключающие самопроизвольное движение большегруза.

В результате «Камаз» наехал на водителя. Мужчина скончался от полученных травм.