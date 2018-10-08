В Тульской области водитель погиб под колесами собственного «Камаза»
Он не принял меры, исключающие самопроизвольное движение большегруза
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
6 октября в 10.40 в карьере в трех км от деревни Беломестное Новомосковского района произошло ДТП.
По предварительной информации, 35-летний мужчина покинул кабину «Камаза». При этом он не принял меры, исключающие самопроизвольное движение большегруза.
В результате «Камаз» наехал на водителя. Мужчина скончался от полученных травм.