Подозреваемый в убийстве жителя Новомосковска заключен под стражу

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-08T14:04:37+03:00

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5 октября 2018 года в СУ СК РФ по Тульской области поступило сообщение о том, что в одном из медицинских учреждений города Новомосковска умер 29-летний мужчина.

Потерпевший был доставлен в больницу с множественными телесными повреждениями - ножевыми ранениями.

Следователи произвели осмотр места, где погиб мужчина, а сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в содеянном. Им оказался 39-летний мужчина.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Удовлетворено ходатайство о заключении мужчины под стражу.