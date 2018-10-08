В Тульской области на трассе «Каспий» в ДТП пострадал 11-летний мальчик

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-08T13:11:00+03:00

Водителя «Шевроле» и его несовершеннолетнего пассажира доставили в районную больницу

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5 октября в 12.50 на 143 км дороги Р-22 «Каспий» Веневского района произошло ДТП. 34-летняя женщина на автомобиле «Шевроле Нива», по предварительной информации, при повороте налево с правой обочины столкнулась с попутным автомобилем «Митсубиси Паджеро». За рулем машины находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП водителя «Шевроле» и его пассажира, 11-летнего мальчика, с различными травмами доставили в районную больницу.