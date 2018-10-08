В Тулу приезжает "Принцесса в ослиной шкуре"

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-08T12:56:16+03:00

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10 октября в Тульском областном театре юного зрителя маленькие туляки смогут увидеть веселую, красочную, музыкальную сказку со множеством танцевальных номеров, фокусов и волшебных превращений. Спектакль поставлен по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро. Представление приве в Тулу Театр драмы «Камерная сцена» из города Самары. Начало спектакля в 11.00

По сюжету, юная Принцесса, спасаясь от злого волшебника Макадабра, наряжается в ослиную шкуру и прячется на кухне среди кастрюль и закопченных сковородок. Но как в таком виде ей очаровать прекрасного Принца? Как Принц разглядел из-под ослиной шкурой красоту Принцессы и благородство ее души? Разумеется, расправился с Макодабром. Злые чары рассеялись, все несчастные были расколдованы, и дело кончилось веселой свадьбой. Сказка будет интересна родителям не менее, чем детям.