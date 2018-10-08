Житель Тульской области украл барсетку из продуктовой тележки покупателя

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-08T11:30:46+03:00

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В Узловой сотрудники полиции поймали подозреваемого в совершении кражи.

Как выяснилось, жертва хищения - 55-летний мужчина - отправился за покупками в супермаркет и оставил свою барсетку с документами и деньгами без присмотра в продуктовой тележке.

Этим воспользовался злоумышленник и забрал барсетку себе. Ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.

В результате проделанной работы, стражи порядка поймали в качестве подозревемого 62-летнего местного жителя. Он признался в содеянном.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.