За неделю в Туле произошло 176 ДТП

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-08T11:14:00+03:00

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В период с 1 по 8 октября в единую дежурно-диспетчерскую службу в Туле поступило 7100 сообщений от граждан. В городе произошло 21 аварийное отключение по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 176 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 25 человек, погибших нет.

За минувшую неделю произошло 5 пожаров.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 36 раз. В результате оказана помощь 35 гражданам, спасено 2 человека.