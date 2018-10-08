Тепло поступает во все многоквартирные дома Тулы с центральным отоплением

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-08T11:13:20+03:00

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Все 179 котельных Тулы начали свою работу на минувшей неделе, в срок до 5 октября они были запущены. Тепло подавалось на все социальные объекты и учреждения здравоохранения города, а также на все 3056 многоквартирных домов с центральным отоплением. Теперь дело за управляющими компаниями, которые отвечают за работу системы отопления внутри дома.

По постановлению главы администрации Тулы Евгения Авилова отопительный сезон начался в Туле с 1 октября. Начиная с 6 октября, УК дается 10 дней на то, чтобы коммунальщики сбалансировали подачу тепла в каждую квартиру.

- Необходимо проанализировать работу управляющих компаний, какие УК отработали вовремя и хорошо, а какие недобросовестно выполняли свою работу. Эту информацию нужно донести до жителей, и, может быть, предложить им подумать о смене управляющей компании. Мы также проинформируем об этом Государственную жилищную инспекцию Тульской области, - отметил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

По ходу отопительного сезона по ряду недобросовестных УК в правоохранительные органы Тулы готовятся обращения.

Администрация города продолжает отслеживать ситуацию с теплоподачей в МКД. После пуска всех котельных по вопросу теплоснабжения жители в первую очередь должны теперь обращаться в свою УК, но если там они не находят отклика, или качество работы УК их не устраивает, жителей попросили не замалчивать проблему и обращаться на телефоны горячих линий.

Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8.00 до 20.00:

Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81

Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74

Зареченский округ (4872) 47-16-68

Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.

С 20.00 и до 8.00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС - (4872) 47-20-37.

С 24 сентября по 8 октября на горячие линии поступили 4083 обращения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил Роман Мурзин. Тогда на горячие линии поступило 5193 обращения.