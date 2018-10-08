Cезон активности клещей на территории Тульской области закончился

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-08T09:20:30+03:00

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За 9 месяцев 2018 года с укусами клещей в больницы Тульской области обратилось 4422 человека, в том числе 1284 детей. Укусы были зарегистрированы во всех районах региона.

В результате проведенной работы акарицидные обработки увеличились на 35 % в сравнении с прошлым годом (2018г. – 1380 га, 2017 г. – 897 га ).

Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.

На территориях загородных оздоровительных учреждений присасываний клещей не зафиксировано.

Кроме того, были исследованы 2324 пробы клещей снятых с людей и 337 проб из природных биотопов.

Общая инфицированность составила: боррелиями – 11,8%, анаплазмой – 4,7%, что практически на уровне показателей за аналогичный период 2017 г. (общая инфицированность клещей составила: - боррелиями - 12,3% анаплазмой – 4,8%).