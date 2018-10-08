2018-10-08T08:53:01+03:00
Общество

Тульская область поделилась опытом по уходу за пожилыми людьми и инвалидами

В Москве состоялась конференция «Общество для всех возрастов»
Мария ВЛАСОВА
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Тульская область поделилась опытом по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. В Москве состоялась конференция «Общество для всех возрастов».

В регионе реализуется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Система будет внедрена в течение трех лет. Первыми в проект включены медицинские и социальные учреждения Тулы, Щекинского и Богородицкого районов.

В рамках проекта пересматриваются функционал и нагрузка сотрудников, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами, организуется их обучение новым социальным технологиям. Продолжается типизация граждан, состоящих на надомном социальном обслуживании.

Кроме того, дополнительно открываются пункты проката технических средств реабилитации (ТСР).

В Туле готовится к открытию полустационарное отделение с дневным пребыванием для страдающих деменцией и маломобильных граждан. Уже открыто стационарное геронтологическое отделение на 10 мест для кратковременного (до 6 месяцев) пребывания людей, нуждающихся в уходе.

Также в Туле завершается подготовка к открытию Координационного центра с диспетчерской службой и отделением логистики. Во взаимодействии социальных и медицинских служб развивается патронаж на дому, внедряется технология «стационар на дому». При 5 больницах Тульской области организованы школы родственного ухода. Обучение родственников организуется и при каждом пункте проката ТСР.

Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в Тульской области организует обучение волонтеров, которые будут оказывать помощь людям, нуждающимся в уходе, как по месту жительства, так и в стационарных учреждениях.

В 2019 году в пилотный проект войдут еще 5 районов области. На базе действующих полустационарных отделений центров социального обслуживания в г. Туле и г. Донском будут открыты группы дневного пребывания для пожилых людей, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать.

Также в 2019 году планируется внедрить новую для региона технологию – «Семейное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов», что даст возможность пожилым людям и инвалидам вести привычный образ жизни в семейном окружении.

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