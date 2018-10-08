В Тульской области полыхающие сараи тушили 13 пожарных

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-08T09:09:00+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

Изменить размер текста: A A

7 октября в Кимовске по ул. Павлова загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:04.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано через 6 минут. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

В результате происшествия никто не пострадал. Сараи сгорели полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.