В Тульской области шесть человек тушили горящую дачу

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-08T08:20:32+03:00

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7 октября в поселке Студеный Заокского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:48.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорело чердачное перекрытие. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.