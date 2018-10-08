2018-10-08T08:20:32+03:00
Происшествия

В Тульской области шесть человек тушили горящую дачу

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

7 октября в поселке Студеный Заокского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:48.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорело чердачное перекрытие. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульская область поделилась опытом по уходу за пожилыми людьми и инвалидами
В Тульской области полыхающие сараи тушили 13 пожарных
АО «ТНС энерго Тула» отметило добросовестных партнеров из числа водоснабжающих предприятий
В Тульской области рано утром полыхала многоэтажка
В Туле завершился турнир по боксу
В Тульской области задержан 25-летний мужчина за избиение пенсионера
В Новомосковске будут судить мужчину, укравшего утеплитель и инструменты
Недостатки в работе светофоров на улицах Тулы будут устранены
В Туле прошел спортивный праздник в одном из дворов по улице Фучика
Более 183 миллионов будет потрачено на реконструкцию моста в Узловском районе
Алексей Дюмин поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения
Дома в поселке Лениниский подключили к центральному водоводу
В тульском детском саде построят котельную
В Туле три пожарных расчета тушили загоревшиеся автомобили
Тульские сады и школы проверят на соблюдение санитарных норм по теплу
В Туле продолжается благоустройство придомовых территорий
В поселке Рассвет начался монтаж новой хоккейной коробки
В Туле начался отопительный сезон: все котельные работают
В Суворовском районе электричка снесла вставший на пути автомобиль
В Узловском районе пожарные тушили загоревшуюся "Газель"
В семи городах Тульской области планируется проведение гей-парадов и ЛГБТ-пикетов
Туляк осужден за незаконное использование документов для создания юридического лица
В Туле открылась выставка художественной резьбы по дереву
Назначены дежурные по Туле в выходные