АО «ТНС энерго Тула» отметило добросовестных партнеров из числа водоснабжающих предприятий

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-08T08:19:32+03:00

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АО «ТНС энерго Тула» выделило ряд водоснабжающих организаций, эффективно работающих по вопросам погашения задолженности за потребленную электроэнергию. В список попали компании, соблюдающие принципы партнерских взаимоотношений и долгосрочного сотрудничества: АО «Тулагорводоканал» (ИНН 7105504223), АО «Лазаревское ПЖКХ» (ИНН 7118502914), МУП «Хороший дом+» (ИНН 7125026504).

Конструктивный диалог потребителя электроэнергии с поставщиком – один из главных показателей успешной работы предприятия сферы ЖКХ, основной задачей которого является оказание качественных услуг жителям Тульской области.

Примером ответственного отношения руководителя ресурсоснабжающей компании, добросовестно соблюдающей платежную дисциплину, служит МУП «Хороший дом +» (Дубенский район). Указанная организация контролирует уровень текущей задолженности, своевременно оплачивает счета, предпринимает активные действия к погашению задолженности, тем или иным образом, образовавшейся за предыдущие периоды.

АО «ТНС энерго Тула» призывает потребителей не накапливать долги и вовремя расплачиваться за потребленную электроэнергию. В условиях осенне-зимнего периода своевременная оплата счетов за потребленный ресурс – гарантия качественного и надежного энергоснабжения жителей региона.