В Тульской области рано утром полыхала многоэтажка

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-08T08:10:30+03:00

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8 октября в Алексине на ул. Тульской загорелся многоэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:36.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета, а также автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.

В результате происшествия никто не пострадал, однако сгорело подсобное помещение. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человек и 9 единицы техники, сообщили в ведомстве.