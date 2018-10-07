2018-10-07T16:49:17+03:00
Общество

В Туле завершился турнир по боксу

Юлия КУДЫМОВА
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В Туле завершился XI Всероссийский турнир по боксу класса "Б". Соревнования проходили в спортивной школе "Металлург" и были посвящены памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова. В этом году 400 участников представляли более чем 30 регионов.

В заключительный день соревнований боксёры Тульской области завоевали три золотые и десять серебряных медалей. Среди юношей 2003-2004 годов рождения в финалах победу одержали Марат Майнаков (42 кг), Никита Свиридов (63 кг) и Константин Сажин (80 кг), а вторые места заняли Александр Молодцов (42 кг), Дмитрий Окорочков (48 кг), Илья Печикин (52 кг), Сергей Романюк (54 кг), Павел Медведев (57 кг), Александр Фирюлин (63 кг), Вадим Поповин (66 кг) и Лев Носов (75 кг).

Среди юниоров 2001-2002 годов рождения обладателями серебряных наград стали Александр Маслов (49 кг) и Сергей Сошин (52 кг).

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