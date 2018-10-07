В Тульской области задержан 25-летний мужчина за избиение пенсионера
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66-летний житель Ефремов сообщил дежурную часть, что ночью его избил нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 25-летний знакомый. Пенсионер получил различные телесные повреждения. Также напавший отобрал у потерпевшего 20 тысяч рублей.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Оперативники выясняют обстоятельства данного происшествия.