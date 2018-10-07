2018-10-07T16:19:12+03:00
Общество

В Новомосковске будут судить мужчину, укравшего утеплитель и инструменты

Юлия КУДЫМОВА
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50-летний житель Новомосковска сообщил в дежурную часть о краже с принадлежащего ему приусадебного участка и из расположенной на нем бытовки. Были украдены утеплитель, бензопила, газонокосилка и шуруповерт. Общий ущерб составил 55 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что хищение совершил 55-летний житель районного центра. Было установлено его местонахождение, он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

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