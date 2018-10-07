2018-10-07T15:42:51+03:00
Общество

Недостатки в работе светофоров на улицах Тулы будут устранены

Юлия КУДЫМОВА
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На минувшей неделе выездные совещания были посвещены вопросам улично-дорожной сети. В том числе проверены произведенные работы по замене ламповых светофоров на светодиодные. Они установлены по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения» по следующим адресам:

ул. Советская – Красноармейский проспект;

ул. Советская – ул. Ф. Энгельса;

ул. Советская – проспект Ленина;

ул. Советская – ул. Оборонная;

ул. Советская – ул. Староникитская;

ул. Советская – ул. Дзержинского;

ул. Менделеевская – ул. Тургеневская;

ул. Менделеевская 8.

Новые светодиодные светофоры более безопасные. Цвет светодиода и угол излучения определяется его конструктивными особенностями. В светодиодном светофоре не используются цветные светофильтры и отражатель, как в ламповых светофорах. Благодаря этому не происходит отражения солнечного света и искажения сигнала светофора, что положительно сказывается на безопасности на дорогах.

По итогам обследования новых светофоров был выявлен ряд недостатков, подрядчику указаны сроки их устранения.

Также сегодня была проведена встреча с жителями п. Ленинский по вопросу установки искусственных дорожных неровностей. В ходе встречи даны поручения проработать этот вопрос, а также установить информационные таблички.

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