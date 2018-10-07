В Туле прошел спортивный праздник в одном из дворов по улице Фучика

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-07T15:26:14+03:00

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Праздник проходил на новой многофункциональной спортивной площадке. В мероприятии участвовали жители многоквартирных домов по улице Ю. Фучика.

Появление спортивного объекта стало возможным после рабочей поездки губернатора Алексея Дюмина на фабрику «Тульская гармонь». Во время встречи сотрудник предприятия Игорь Андросов рассказал главе региона, что в микрорайоне Криволучье Пролетарского территориального округа нет ни одной многофункциональной спортивной площадки. Губернатор рекомендовал Фонду развития Тульской области «Перспектива» рассмотреть возможность ее установки.

Когда начались работы по монтажу площадки, жители домов сначала не поверили, думали, что строится очередной магазин. Сейчас на ней занимаются не только дети, но и взрослые. Площадка занята с утра до вечера: играют в футбол и баскетбол, занимаются на тренажерах. Жители поблагодарили Алексея Дюмина за возможность заниматься спортом.