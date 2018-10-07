2018-10-07T14:54:06+03:00
Общество

Более 183 миллионов будет потрачено на реконструкцию моста в Узловском районе

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Реконструкция моста через реку Дон будет произведена в Узловском районе Тульской области. Объект находится на 11 км +600 м автодороги Новомосковское кольцо. Об этом стало извество из условий электронного аукциона на сайте госзакупок.

Как следует из документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 183 млн 26 тыс. 710 рублей. В качестве источника финансирования указан бюджет Тульской области. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске будут судить мужчину, укравшего утеплитель и инструменты
Недостатки в работе светофоров на улицах Тулы будут устранены
В Туле прошел спортивный праздник в одном из дворов по улице Фучика
Алексей Дюмин поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения
Дома в поселке Лениниский подключили к центральному водоводу
В тульском детском саде построят котельную
В Туле три пожарных расчета тушили загоревшиеся автомобили
Тульские сады и школы проверят на соблюдение санитарных норм по теплу
В Туле продолжается благоустройство придомовых территорий
В поселке Рассвет начался монтаж новой хоккейной коробки
В Туле начался отопительный сезон: все котельные работают
В Суворовском районе электричка снесла вставший на пути автомобиль
В Узловском районе пожарные тушили загоревшуюся "Газель"
В семи городах Тульской области планируется проведение гей-парадов и ЛГБТ-пикетов
Туляк осужден за незаконное использование документов для создания юридического лица
В Туле открылась выставка художественной резьбы по дереву
Назначены дежурные по Туле в выходные