Более 183 миллионов будет потрачено на реконструкцию моста в Узловском районе

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-07T14:54:06+03:00

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Реконструкция моста через реку Дон будет произведена в Узловском районе Тульской области. Объект находится на 11 км +600 м автодороги Новомосковское кольцо. Об этом стало извество из условий электронного аукциона на сайте госзакупок.

Как следует из документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 183 млн 26 тыс. 710 рублей. В качестве источника финансирования указан бюджет Тульской области. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2019 года.