Алексей Дюмин поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-07T13:14:40+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес Главы государства поздравительную телеграмму:

«Твердость в защите интересов Отечества, готовность отвечать на любые вызовы обеспечили Вам авторитет во всем мире и высокое доверие россиян. Под Вашим уверенным руководством наша страна движется вперед, отстаивая свои национальные интересы, укрепляя свои позиции на международной арене», — говорится в поздравлении.

Кстати, в ряду своих коллег по странам «Большой двадцатки» Владимир Путин находится среди наиболее пожилых лидеров. Впереди него по старшинству - премьер-министр Индии Нарендра Моди (68 лет), президент США Дональд Трамп (72 года), президент Бразилии Мишел Темер (78 лет) и саудовский монарх Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (82 года).

В начале своего первого срока 47-летний Путин, напротив, был среди самых молодых лидеров G20.