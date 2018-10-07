Дома в поселке Лениниский подключили к центральному водоводу

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-07T10:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

От жителей улицы Микрорайон в поселке Ленинский поступали жалобы на качество водоснабжения. Из кранов текла ржавая вода.

В настоящее время проведены мероприятия по прямому подключению домов к сетям водоснабжения.

Подключение пока осуществлено по временной схеме. Качество воды уже улучшилось, это подтверждают жители. Решено инспектировать ситуацию в течение 2 недель.

Если будет получен положительный результат, дома по ул. Микрорайон в п. Ленинский подключат к центральному водоводу по постоянной схеме.