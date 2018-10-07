2018-10-07T10:23:44+03:00
Общество

Дома в поселке Лениниский подключили к центральному водоводу

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

От жителей улицы Микрорайон в поселке Ленинский поступали жалобы на качество водоснабжения. Из кранов текла ржавая вода.

В настоящее время проведены мероприятия по прямому подключению домов к сетям водоснабжения.

Подключение пока осуществлено по временной схеме. Качество воды уже улучшилось, это подтверждают жители. Решено инспектировать ситуацию в течение 2 недель.

Если будет получен положительный результат, дома по ул. Микрорайон в п. Ленинский подключат к центральному водоводу по постоянной схеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24