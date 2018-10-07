2018-10-07T10:09:47+03:00
Общество

В тульском детском саде построят котельную

Юлия КУДЫМОВА
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6 октября на выездном совещании было проинспектировано строительство нового детского сада в с. Зайцево. Он рассчитан на 60 малышей. В здании закончены работы по внутренней отделке помещений. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы по электроснабжению.

Отапливать новый детский сад планируют с помощью собственной котельной.

Также было осмтрено здание зала художественной гимнастики в Заречье. На новом объекте идет работа по устранению замечаний, которые были выданы Госстройнадзором. После чего будет продолжена приемка спортивного объекта.

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