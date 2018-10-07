В Туле три пожарных расчета тушили загоревшиеся автомобили

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-07T09:31:41+03:00

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Сегодня, 7 октября, в 04:19 в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобилей "Ман" и "Рено Логан". Машины полыхали на улице Вильямса в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ и один расчет ПСЧ-3.

По прибытии на место происшествия в 04:27, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 04:33.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль "Ман" выгорел полностью, в автомобиле "Рено Логан" частично обгорело лакокрасочное покрытие, лопнуло заднее стекло, сгорели задние колеса, закоптился салон.

Причина пожара устанавливается.