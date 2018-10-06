Тульские сады и школы проверят на соблюдение санитарных норм по теплу

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-06T16:45:10+03:00

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Сегодня, 6 октября, на соблюдение норм СанПиН по температурному режиму был проверен ряд учреждений образования Тулы. Замеры производились в городском центре развития и научно-технического творчества детей, в структурном подразделении МБОУ «Центр образования №52» в с. Зайцево, а также в центрах образования № 3, 17 и 18.

Отметим, что на сегодняшний день запущены все 179 городских котельных, тепло подано во все социальные и медицинские учреждения, их в городе 304, а также во все 3056 многоквартирных домов с центральным отоплением.

С представителем АО «Теплосеть» в ходе совещания обсудили параметры теплоносителя, который выдают котельные. Он должны быть в рамках норматива, который устанавливается исходя из погодных условий.

Администрация города совместно с руководителями социальных учреждений проводят ежедневный мониторинг температуры в помещениях школ и детских садов, в том числе в выходные дни.