В Туле продолжается благоустройство придомовых территорий

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-06T16:28:15+03:00

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Сегодня, 6 октября, в двух дворах в Пролетарского района завершилось благоустройство. Работы проводились по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 гг.»

Во дворе домов на ул. Марата, 168 и Глинки, 1 установлено современное детское игровое оборудование на травмобезопасном покрытии из резиновой крошки, выполнен ремонт асфальтового покрытия, обустроены парковочные карманы, установлена растяжка для белья.

Во дворе домов на ул. Шухова,7, 7а, 9 и Кутузова, 10а подрядчик также установил малые детские игровые формы: качели, карусель, горку. Выполнен ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, оборудованы парковочные карманы. Во дворе было принято решение высадить дополнительные деревья и кустарники взамен аварийных деревьев, которые спили по просьбе жителей.