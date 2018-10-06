В поселке Рассвет начался монтаж новой хоккейной коробки
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Сегодня, 6 октября, рабочие приступили к установке пластиковой хоккейной коробки в поселке Рассвет. Новый спортивный объект появится по просьбе местных жителей, с которой они обратились к главе администрации Тулы Евгению Авилову на одной из встреч.
В поселке Рассвет существует хоккейная команда. Для тренировок она использовала деревянную хоккейную коробку, но та устарела. Монтаж нового спортивного объекта рабочие должны завершить на этих выходных. Уже к зиме местные хоккеисты будут тренироваться в современной хоккейной коробке.