В Суворовском районе электричка снесла вставший на пути автомобиль

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-06T14:57:02+03:00

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В пятницу, 5 октября, на 96-м километре перегона Збродово — Ханино произошло ДТП на жд переезде. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом.

Пресс-служба МЖД отмечает, что бригада локомотива подала звуковые и световые сигналы и применила экстренное торможение, снизив скорость. Это позволило смягчить последствия столкновения.

Пострадавших нет. ЧП не повлияло на график движения поездов.