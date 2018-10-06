В Суворовском районе электричка снесла вставший на пути автомобиль
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В пятницу, 5 октября, на 96-м километре перегона Збродово — Ханино произошло ДТП на жд переезде. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом.
Пресс-служба МЖД отмечает, что бригада локомотива подала звуковые и световые сигналы и применила экстренное торможение, снизив скорость. Это позволило смягчить последствия столкновения.
Пострадавших нет. ЧП не повлияло на график движения поездов.