В Узловском районе пожарные тушили загоревшуюся "Газель"
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В субботу, 6 октября, на 224-й км трассы М-4 "Дон" в Узловском районе вспыхнула грузовая "Газель". На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-30.
Пожарные приступили к ликвидации горения в 06:53, открытое горение ликвидировано в 06:56. Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.