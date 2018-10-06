В Узловском районе пожарные тушили загоревшуюся "Газель"

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-06T14:18:29+03:00

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В субботу, 6 октября, на 224-й км трассы М-4 "Дон" в Узловском районе вспыхнула грузовая "Газель". На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-30.

Пожарные приступили к ликвидации горения в 06:53, открытое горение ликвидировано в 06:56. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.