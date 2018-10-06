2018-10-06T14:21:08+03:00
Общество

В семи городах Тульской области планируется проведение гей-парадов и ЛГБТ-пикетов

Юлия КУДЫМОВА
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В администрации семи городов Тульской области поданы уведомления о проведении шествий гей-парадов и ЛГБТ-пикетов. Информация о планируемых акциях была опубликована российским правозащитником и активистом ЛГБТ-движения Николаем Алексеевым в социальных сетях. Он также является основателем соответствующего правозащитного проекта и главой Московского гей-прайда .

«Суворов стал 302-м, Щекино - 303-м, Киреевск - 304-м, Богородицк - 305-м, Донской - 306-м, Венев - 307-м, а Ясногорск - 308-м городами России в 80 из 85 субъектов РФ, где поданы уведомления о проведении шествий гей-парадов и других публичных ЛГБТ-акций», - написал Алексеев.

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