В семи городах Тульской области планируется проведение гей-парадов и ЛГБТ-пикетов

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-06T14:21:08+03:00

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В администрации семи городов Тульской области поданы уведомления о проведении шествий гей-парадов и ЛГБТ-пикетов. Информация о планируемых акциях была опубликована российским правозащитником и активистом ЛГБТ-движения Николаем Алексеевым в социальных сетях. Он также является основателем соответствующего правозащитного проекта и главой Московского гей-прайда .

«Суворов стал 302-м, Щекино - 303-м, Киреевск - 304-м, Богородицк - 305-м, Донской - 306-м, Венев - 307-м, а Ясногорск - 308-м городами России в 80 из 85 субъектов РФ, где поданы уведомления о проведении шествий гей-парадов и других публичных ЛГБТ-акций», - написал Алексеев.