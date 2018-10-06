В Париже открыли мемориальную доску в честь Василия Поленова и Ильи Репина
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6 октября 2018 года в Париже на знаменитом Монмартре открыли мемориальную доску в честь русских художников Василия Поленова и Ильи Репина.
В 1873-1874 гг. живописцы жили и работали в мастерской по адресу ул. Верон, 31.
В церемонии приняли участие потомки великих художников.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил префекту Парижа Мишелю Кадо благодарность за содействие в установке доски и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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