В Париже открыли мемориальную доску в честь Василия Поленова и Ильи Репина

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-06T13:12:27+03:00

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6 октября 2018 года в Париже на знаменитом Монмартре открыли мемориальную доску в честь русских художников Василия Поленова и Ильи Репина.

В 1873-1874 гг. живописцы жили и работали в мастерской по адресу ул. Верон, 31.

В церемонии приняли участие потомки великих художников.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил префекту Парижа Мишелю Кадо благодарность за содействие в установке доски и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.