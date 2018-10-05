«Ревизорро» в Туле: самовары, пряники и антисанитария
Настасья Самбурская приехала в Тулу не только со своим самоваром, но и со своей съемочной группой, чтобы выяснить - стоит ли ехать туристам в оружейную столицу России.
Новый выпуск «Ревизорро» покажут в воскресенье, 7 октября, в 12:00 на телеканале «Пятница».
Заведения, которые проверила Самбурская, пока держатся в секрете. Но, как понятно из превью, съемочная группа побывала на одном из пряничных производств.
Кстати, это уже третьи съёмки «Ревизорро» в Туле. Первые две проверки были проведены Еленой Летучей и Ольгой Романовской.
«Ревизорро» - российское реалити-шоу социального направления, созданное для выявления истинного качества предоставляемых услуг в гостинично-ресторанном бизнесе на территории РФ. Новый проект стал главным помощником для россиян при выборе отеля, ресторана или кафе, так как благодаря передаче телезрители побывали «за кулисами» огромного количества заведений и выяснили все тонкости внутренней «кухни» каждого из них.