2018-10-05T20:52:10+03:00
Общество

«Ревизорро» в Туле: самовары, пряники и антисанитария

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Настасья Самбурская приехала в Тулу не только со своим самоваром, но и со своей съемочной группой, чтобы выяснить - стоит ли ехать туристам в оружейную столицу России.

Новый выпуск «Ревизорро» покажут в воскресенье, 7 октября, в 12:00 на телеканале «Пятница».

Заведения, которые проверила Самбурская, пока держатся в секрете. Но, как понятно из превью, съемочная группа побывала на одном из пряничных производств.

Кстати, это уже третьи съёмки «Ревизорро» в Туле. Первые две проверки были проведены Еленой Летучей и Ольгой Романовской.

«Ревизорро» - российское реалити-шоу социального направления, созданное для выявления истинного качества предоставляемых услуг в гостинично-ресторанном бизнесе на территории РФ. Новый проект стал главным помощником для россиян при выборе отеля, ресторана или кафе, так как благодаря передаче телезрители побывали «за кулисами» огромного количества заведений и выяснили все тонкости внутренней «кухни» каждого из них.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле тепло поступает в 3048 многоквартирных домов
В Туле завершилось благоустройство еще пяти дворов
Восточный обвод в Туле "встал" из-за нескольких ДТП
13 октября в Туле завершится мотосезон
В Ефремове прошла духовно-патриотическая игра «Зарница»
В деревне Шлыково нашли 40 гранат и 39 детонаторов времен войны
Роман Мурзин снова встал на должность начальника управления по городскому хозяйству
В Новомосковске пожар уничтожил сарай
Тульский «Арсенал» сразится с «Уфой»
Владелица турфирмы в Тульской области кинула клиентов почти на 300 тысяч рублей
На Пролетарской набережной в Туле высадили луковицы крокуса
Губернатор Тульской области принял участие в открытии фестиваля культуры и спорта народов кавказа в Чечне
Во всех районах Тульской области начат отопительный сезон
В Тульской области в доме нашли тело 36-летнего мужчины
В Тульском кремле начала работу выставка по истории хоккея
В Туле медсестра украла у 80-летней пенсионерки украла 225 тысяч рублей
В ДТП в Заокском районе пострадала женщина
В Туле лжеэлектрик обманывал пенсионеров