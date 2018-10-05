«Ревизорро» в Туле: самовары, пряники и антисанитария

СЕГОДНЯ 20:52 2018-10-05T20:52:10+03:00

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Настасья Самбурская приехала в Тулу не только со своим самоваром, но и со своей съемочной группой, чтобы выяснить - стоит ли ехать туристам в оружейную столицу России.

Новый выпуск «Ревизорро» покажут в воскресенье, 7 октября, в 12:00 на телеканале «Пятница».

Заведения, которые проверила Самбурская, пока держатся в секрете. Но, как понятно из превью, съемочная группа побывала на одном из пряничных производств.

Кстати, это уже третьи съёмки «Ревизорро» в Туле. Первые две проверки были проведены Еленой Летучей и Ольгой Романовской.

«Ревизорро» - российское реалити-шоу социального направления, созданное для выявления истинного качества предоставляемых услуг в гостинично-ресторанном бизнесе на территории РФ. Новый проект стал главным помощником для россиян при выборе отеля, ресторана или кафе, так как благодаря передаче телезрители побывали «за кулисами» огромного количества заведений и выяснили все тонкости внутренней «кухни» каждого из них.