2018-10-06T13:30:07+03:00
Общество

Туляк осужден за незаконное использование документов для создания юридического лица

Юлия КУДЫМОВА
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Мировой суд Привокзального района вынес приговор 47-летнему жителю Тулы за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

За денежное вознаграждение в размере 5000 рублей по просьбе неустановленного лица он предоставил в Межрайонную ИФНС России № 10 паспорт гражданина РФ на свое имя и комплект правоустанавливающих документов ООО «МАКСИМА», для создания указанного общества. Он не имел намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом.

Мужчина имеет непогашенную судимость за ранее совершенное тяжкое умышленное преступление. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 20% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

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