2018-10-05T17:31:22+03:00
Общество

В Туле тепло поступает в 3048 многоквартирных домов

Юлия КУДЫМОВА
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По состоянию на 16.00 5 октября к теплу подключены 3048 многоквартирных домов и 304 объекта социальной сферы и сферы здравоохранения.

1 октября в Туле стартовал отопительный сезон. На сегодняшний день запущены все 179 городских котельных.

Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.

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