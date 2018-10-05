В Туле тепло поступает в 3048 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-05T17:31:22+03:00

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По состоянию на 16.00 5 октября к теплу подключены 3048 многоквартирных домов и 304 объекта социальной сферы и сферы здравоохранения.

1 октября в Туле стартовал отопительный сезон. На сегодняшний день запущены все 179 городских котельных.

Напомним, что с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.