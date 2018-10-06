2018-10-06T13:29:14+03:00
Общество

В Туле открылась выставка художественной резьбы по дереву

Юлия КУДЫМОВА
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Музей Белобородоваоткрывает новую выставку. Автор работ в технике художественной резьбы по дереву - Николай Васильевич Елецкий.

«Могу часами сидеть за работой, не замечая, как летит время», - говорит мастер. Особое удовольствие он испытывает при создании икон. Все иконы Елецкий освятил в местном храме и получил благословление батюшки на создание новых.

Другая страсть - статуэтки лошадей. Красота и сила чувствуется в этих благородных животных - свободолюбивых по своей природе, но всё же становящихся верными друзьями и спутниками.

Кроме икон в экспозиции будут представлены статуэтки, вазы, подсвечники, панно.

Выставка будет работать до 18 октября. Выходной – понедельник.

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