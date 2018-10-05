В Туле завершилось благоустройство еще пяти дворов

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-05T17:18:59+03:00

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В 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 гг.» запланировано проведение работ на 77 объектах, которые включают в себя 138 территорий многоквартирных домов и два общественных пространства. К настоящему моменту работы на 75 объектах, в том числе на двух общественных пространствах, полностью завершены. Приняты комиссионно 35 объектов (территории 62 многоквартирных домов).

Сегодня приемку прошли пять объектов по следующим адресам:

ул. Революции, 6;

Красноармейский проспект, 16;

ул. Энгельса, 54;

ул. Первомайская, 12;

ул. Белкина, 1б.

Работы осуществляла фирма ООО «Строймонолитснаб». Подрядчик проводил монтаж детского и спортивного оборудования с безопасным резиновым покрытием, асфальтирование проездов и пешеходных дорожек с установкой бордюрного камня. Также устанавливались урны, скамейки, цветочницы, малые архитектурные формы.

Приемка дворовых территорий прошла в торжественной обстановке в формате праздника двора.