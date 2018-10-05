13 октября в Туле завершится мотосезон
Гостей праздника угостят горячим чаем и солдатской кашей
Фото: Алексей ФОКИН
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13 октября в Туле состоится общегородское закрытие мотосезона. На площади Ленина пройдут показательные выступления мотоциклистов и концерт.
Байкеры Тулы проведут мотопробег. Сбор колонны мотоциклистов запланирован в 13.30 возле мемориала «Защитникам неба Отечества». Старт мотопробега в 14.23.
После этого гостей праздника ждут на пл. Ленина. Здесь пройдут соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана»; показательные выступления тульских спортсменов стантрайдинга. Также для туляков выступят ведущие рок-коллективы и исполнители города.
Гостей праздника угостят горячим чаем и солдатской кашей.