В деревне Шлыково нашли 40 гранат и 39 детонаторов времен войны
Также были обнаружены 5 минометных мин
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5 октября 2018 года подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ ГУ ТО "Управление противопожарной службы" были обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Среди них: 40 гранат ( 29 шт. -РПГ и 11 шт. - РГД ), 5 минометных мин ( калибром: 82 мм, 50 мм, 100 мм, 76 мм и 152 мм) и 39 детонаторов.
Боеприпасы были найдены в деревне Шлыково Чернского района Тульской области.