2018-10-05T16:42:32+03:00
Общество

Роман Мурзин снова встал на должность начальника управления по городскому хозяйству

А начальником управления градостроительства и архитектуры назначен Алексей Сорокин
Виктория ЯКУШИНА
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С 5 октября заместителем главы администрации города Тулы – начальником управления градостроительства и архитектуры назначен Алексей Николаевич Сорокин.

Алексей Николаевич родился 9 января 1975 года в Туле. Окончил Тульский государственный университет в 1996 году.

До назначения занимал должность директор департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».

Кроме того, Роман Мурзин с 5 октября замещает должность заместителя главы администрации города Тулы – начальника управления по городскому хозяйству.

С января 2017 он был заместителем главы администрации города по строительству и ЖКХ.

В 2000 году Роман Львович окончил Юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Имеет ученую степень - кандидат юридических наук.

Отметим, что с ноября 2015 по январь 2017 он уже занимал пост начальника управления по городскому хозяйству.

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